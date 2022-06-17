Москва приняла решение о реорганизации 46 участков с начала года

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

С начала 2022 года Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 17 июня.

— За первые пять месяцев текущего года в Москве были одобрены проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах... В строительство индустриальных кварталов планируется вложить более 2,2 триллиона рублей, при этом после реализации проектов в городской бюджет будет ежегодно поступать 315 миллиардов рублей и в столице появится около 150 тысяч рабочих мест, — отметил Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов превышает 570 гектаров. Чаще всего территории заняты складами и самостроями или вовсе заброшены. Реорганизацию участков смогут провести сами собственники или инвесторы, победившие на торгах.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на 46 участках планируется возвести более 11 миллионов квадратных метров недвижимости: высокотехнологичные производства, офисы и жилые кварталы.

Всего по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать территории общей площадью около двух тысяч гектаров, что даст городу 550 тысяч новых рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 июня сообщалось, что инвесторы для реорганизации территорий бывших промзон «Автомоторная», «Теплый Стан» и «Южное Бутово» в рамках программы «Индустриальные кварталы» будут определены по итогам открытых аукционов.