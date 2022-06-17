Путин назвал неизбежной конвертацию глобальных валютных резервов в реальные активы

Фото: Администрация президента РФ

В ближайшие годы все страны мира неизбежно начнут конвертацию своих валютных резервов в реальные активы. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

— По оценке экспертов, в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов. Просто им деваться некуда при таких дефицитах, — сказал он.

По его словам, причиной конвертации станет падение стоимости валют. Это приведет к преобразованию ее в настоящие ресурсы: продовольствие, энергоносители и другое сырье. Путин отметил, что этот процесс еще сильнее подстегнет глобальную инфляцию доллара, передает ТАСС.

17 июня началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. В связи с мощными DDoS-атаками на системы аккредитации ПМЭФ российский лидер перенес выступление на 15:00 пятницы.

В ходе своего выступление Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7 процентов. Он отметил, что после снижения ставки срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.