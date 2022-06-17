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Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут решены

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил, что все задачи спецоперации на Украине будут решены
Фото: Администрация президента РФ

Все поставленные задачи специальной военной операции на Украине будут решены. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Все задачи специальной операции, безусловно, будут решены, и залогом тому будет героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, — подчеркнул президент.

Путин также добавил, что проведение спецоперации было вынужденным решением, но необходимым. По его словам, это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность.

— Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжение восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, — добавил он.

Кроме того, подобные агрессивные действия со стороны Киева и националистов, подчеркнул президент, осуществлялись при полном покровительстве западных стран, передает РИА Новости.

Путин также заявил, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация приведет к всплеску радикализма и смене элит в Европе. По его словам, происходящие в Европе выборы и прочие демократические процессы напоминают скорее ширму, нежели что-то реальное.

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ началось в пятницу, 17 июня. До этого стало известно, что выступление президента было отложено на 15:00 по московскому времени из-за мощных DDoS-атак на системы аккредитации форума.

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