Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку под семь процентов

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Сбербанк начал предварительный прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройки под семь процентов. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил первый заместитель председателя правления кредитной организации Кирилл Царев.

— Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России, — заявил он.

На данный момент ставка по программе составляет девять процентов, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил снизить ставку по льготной ипотеке до семи процентов. После снижения ставки, заметил Путин, срок действия программы льготной ипотеки сохранится до конца этого года.

К концу года Банк России (ЦБ РФ) может понизить ключевую ставку до 8,5 процента. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился экономист Александр Разуваев. Эксперт отметил, что снижение ключевой ставки позволит сделать кредиты более доступными. В среднем стоимость кредита для заемщика складывается из ключевой ставки Центробанка, к которой добавлены еще три процента, однако она может быть и выше, уточнил собеседник «ВМ».

Снижение ключевой ставки также сделает более доступной ипотеку, уверен специалист.