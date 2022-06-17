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Собянин рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с ДНР

Антон Махов
Город
Собянин рассказал о подписании соглашения о сотрудничестве с ДНР
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в присутствии главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом в пятницу, 17 июня, Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

— Мы подписываем cоглашение о социально-экономическом взаимодействии с Донецкой народной республикой. Соглашение направлено в первую очередь на гуманитарную помощь Донецку по восстановлению экономики, жилищно-коммунального хозяйства, объектов соцкультбыта, жилья, — отметил глава города.

Мэр также подчеркнул, что основной задачей сотрудничества является помощь в социальной сфере, медицине, образовании, социальной поддержке и культуре.

Также, по словам Собянина, сегодня в Донецке работает московская команда из 800 человек и около ста единиц техники, которая восстанавливает резервные водоводы. Кроме того, столичные специалисты занимаются обследованием объектов и подготовкой проектной документации, рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Помимо этого, Собянин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках ПМЭФ подписали программу сотрудничества на 2022–2026 годы

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