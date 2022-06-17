ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Москва возглавила рейтинг регионов с самым привлекательным инвестклиматом

Александр Афонин
Город
Москва возглавила рейтинг регионов с самым привлекательным инвестклиматом
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столица четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно в пятницу, 17 июня.

— На протяжении нескольких лет город ведет активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности Москвы для бизнеса. С 2017 года столица входит в топ-3 регионов с самым привлекательным инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет данный рейтинг, — сказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей. На данный момент темпы роста не сбавляются. В первом квартале этого года вложения выросли почти на пять процентов.

Помимо этого, город продолжает обеспечение предприятий антикризисными мерами. Например, столичное правительство приняло решение об автоматическом продлении специальных статусов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что для поддержания комфортного инвестклимата Москва предлагает столичным компаниям множество предложений: от льготного налогообложения до выгодных географических положений. По его словам, правительство столицы продолжит реализацию запланированных инвестиционных программ.

Кроме того, Москва стала одним из пилотных регионов, который разработал и утвердил инвестиционную декларацию. С ее помощью можно легко определить обязательства города перед инвесторами и закрепить условия ведения бизнеса.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что важную роль для формирования инвестиционного климата играет контакт предпринимателей и правительства. Для этого в столице создан портал investmoscow.ru. Он позволяет инвесторам решить многие свои вопросы и предложить инициативы для реализации.

До этого сообщалось, что соглашение Москвы с инвестором получило премию в области развития инфраструктуры «Росинфра». Документ был подписан о строительстве в столице двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод.

российские инвесторы Москва Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте