Москва возглавила рейтинг регионов с самым привлекательным инвестклиматом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Столица четвертый раз подряд возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Об этом стало известно в пятницу, 17 июня.

— На протяжении нескольких лет город ведет активную работу по улучшению инвестиционной привлекательности Москвы для бизнеса. С 2017 года столица входит в топ-3 регионов с самым привлекательным инвестклиматом, а с 2019 года возглавляет данный рейтинг, — сказал вице-мэр Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос почти на 19 процентов и составили 4,8 триллиона рублей. На данный момент темпы роста не сбавляются. В первом квартале этого года вложения выросли почти на пять процентов.

Помимо этого, город продолжает обеспечение предприятий антикризисными мерами. Например, столичное правительство приняло решение об автоматическом продлении специальных статусов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что для поддержания комфортного инвестклимата Москва предлагает столичным компаниям множество предложений: от льготного налогообложения до выгодных географических положений. По его словам, правительство столицы продолжит реализацию запланированных инвестиционных программ.

Кроме того, Москва стала одним из пилотных регионов, который разработал и утвердил инвестиционную декларацию. С ее помощью можно легко определить обязательства города перед инвесторами и закрепить условия ведения бизнеса.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что важную роль для формирования инвестиционного климата играет контакт предпринимателей и правительства. Для этого в столице создан портал investmoscow.ru. Он позволяет инвесторам решить многие свои вопросы и предложить инициативы для реализации.

До этого сообщалось, что соглашение Москвы с инвестором получило премию в области развития инфраструктуры «Росинфра». Документ был подписан о строительстве в столице двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод.