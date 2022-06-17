Столичные спасатели вытащили тонувшую в Егерском пруду женщину

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Егерский пруд Карта всех событий

Сотрудники спасательных служб вытащили из воды женщину, тонувшую в Егерском пруду в столичном районе Сокольники. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу в пятницу, 17 июня.

По данным пресс-службы, 17 июня в 10 утра поступила заявка о тонувшем человеке в Егерском пруду. По прибытии к месту происшествия сотрудники пожарно-спасательной части (ПСЧ) № 12 обнаружили тонущую женщину.

— Когда пожарные к ней подплыли, женщина находилась практически без сознания, сотрудники взяли ее под руки, а сами ухватились за конец Александрова; я, стоя на берегу, вытаскивал спасательную веревку, — рассказал начальник караула 12 ПСЧ Егор Орлов.

После спасения женщине оказали первую доврачебную помощь, после чего она была доставлена в медицинское учреждение, отметили в пресс-службе.

До этого председатель Всероссийского общества спасания на водах «Восвод» Сергей Михайлов напомнил основные правила безопасности отдыха на воде. Так, эксперт назвал плохой затеей далеко уплывать от берега на надувном средстве, так как в этом случае шансы человека на спасение при экстренной ситуации значительно уменьшаются.