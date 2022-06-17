Умер рэпер и один из основателей группы «Бухенвальд Флава» Саша Скул

Фото: vk.com / САША СКУЛ

Российский рэпер и один из основателей группы «Бухенвальд Флава» Саша Скул (Александр Ткач) скончался в возрасте 33 лет. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщила мать музыканта.

— Саша умер, — приводятся ее слова в сообществе рэпера в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации причина смерти исполнителя не уточняется. Однако известно, что Ткач боролся с онкологией и находился в стадии ремиссии. Связана ли его смерть с онкологией — неизвестно.

По сообщению Telegram-канала «112», тело музыканта было обнаружено в его квартире. По словам сестры Ткача, все его знакомые и друзья сейчас собираются в Москву.

За свою карьеру исполнитель выпустил пять альбомов в составе «Бухенвальд Флава» и более десяти сольных релизов. Он записывал треки с ЛСП, Пашей Техником, группами «Макулатура» и «Ленина Пакет».