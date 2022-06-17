ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Посол Бахрейна в России заявил о скором внедрении в королевстве платежной системы «Мир»

Егор Провоторов
В мире
Посол Бахрейна в России заявил о скором внедрении в королевстве платежной системы «Мир»
Фото: shutterstock

Королевство Бахрейн намерено в ближайшее время внедрить у себя в стране российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщил посол государства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам дипломата, внедрение отечественной платежной системы позволит туристам из России комфортно и безопасно отдыхать на территории ближневосточного королевства, пишет ТАСС.

В ходе беседы глава Республики Башкортостан заметил, что регион заинтересован в туристическом, культурном и экономическом взаимодействии с Бахрейном.

— Пандемия коронавирусной инфекции помешала визиту делегации Башкортостана в Бахрейн в 2020 году. Но мы твердо настроены на развитие внешнеэкономических связей с вашей страной, — заметил Хабиров.

Посол Бахрейна в России пригласил башкирские власти посетить королевство с деловым визитом.

В середине марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-бахрейнского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

Ближний Восток Республика Башкортостан (Башкирия) Карта «Мир»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте