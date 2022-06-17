Посол Бахрейна в России заявил о скором внедрении в королевстве платежной системы «Мир»

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Королевство Бахрейн намерено в ближайшее время внедрить у себя в стране российскую платежную систему «Мир». Об этом сообщил посол государства в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати в ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам дипломата, внедрение отечественной платежной системы позволит туристам из России комфортно и безопасно отдыхать на территории ближневосточного королевства, пишет ТАСС.

В ходе беседы глава Республики Башкортостан заметил, что регион заинтересован в туристическом, культурном и экономическом взаимодействии с Бахрейном.

— Пандемия коронавирусной инфекции помешала визиту делегации Башкортостана в Бахрейн в 2020 году. Но мы твердо настроены на развитие внешнеэкономических связей с вашей страной, — заметил Хабиров.

Посол Бахрейна в России пригласил башкирские власти посетить королевство с деловым визитом.

В середине марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-бахрейнского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.