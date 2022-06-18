Генерал ВСУ рассказал о потере Украиной порядка 50 процентов тяжелых вооружений

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли порядка 50 процентов тяжелых вооружений и военной техники в ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко в пятницу, 17 июня, в интервью американскому журналу National Defense.

По словам специалиста, в настоящее время Украина потеряла около 1300 боевых машин пехоты (БМП), 400 танков и 700 артиллерийских систем. Карпенко командует в ВСУ логистикой сухопутных войск, пишет РИА Новости.

По информации российского Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции РФ на Украине уничтожены 205 самолетов, 131 вертолет, 1233 беспилотника, 342 зенитных ракетных комплекса, 2013 орудий полевой артиллерии и минометов, 3587 танков и 539 машин реактивной системы залпового огня.

Возглавлявший украинскую делегацию в ходе мирного переговорного процесса с Россией политик Давид Арахамия в четверг, 16 июня, заявил, что ежедневно украинские силы теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными», тогда как среднесуточные потери армии этой страны составляют около 200–500 человек.