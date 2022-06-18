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Певица Кормухина высказалась о новой должности Натальи Поклонской

Егор Провоторов
Общество
Певица Кормухина высказалась о новой должности Натальи Поклонской
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известная российская певица Ольга Кормухина вечером в пятницу, 17 июня, удивилась переходу крымского политика, экс-депутата Государственной думы Натальи Поклонской на новую должность.

— Да уж. Кто бы мог подумать, что наша Наташа — не радистка Кэт, а целый Штирлиц! — написала исполнительница на своем канале в популярном мессенджере Telegram.

Артистка уверена, что в скором времени может разразиться большой коррупционный скандал в Россотрудничестве. Кормухина считает, что вряд ли это как-то связано с недолгим пребыванием Поклонской в структуре ведомства, однако указала на тревожный симптом.

В минувший понедельник, 13 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества.

На следующий день экс-депутат Госдумы была назначена советником генерального прокурора РФ и прекращает публичную деятельность. Теперь она не сможет вести социальные сети и давать интервью. Об этом сама Поклонская рассказала на своем канале в Telegram.

Наталья Поклонская Ольга Кормухина критика
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