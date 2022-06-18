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Кудрин рассказал о сроках создания стратегии новой российской экономики

Егор Провоторов
Экономика
Кудрин рассказал о сроках создания стратегии новой российской экономики
Фото: Пресс-служба Совфеда

Российское правительство в настоящее время работает над созданием стратегии развития отечественной экономики в условиях санкционного давления. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в субботу, 18 июня, рассказал, сколько может потребоваться времени для проработки этой стратегии.

Глава ведомства в пятницу, 17 июня, посетил Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Российский политик в ходе мероприятия указал на уже принятые кабмином антикризисные меры. Кудрин счел их «адекватными».

Руководитель Счетной палаты РФ заявил, что правительство сейчас работает над стабилизацией ситуации в экономике, на создание новой стратегии потребуется еще два–три месяца. Кудрин заметил, что сам участвовал в обсуждении проекта.

— На следующем шаге от мер быстрого реагирования нужно переходить к мерам среднесрочного реагирования как минимум на три года, — подчеркнул глава ведомства в интервью РБК.

Накануне Алексей Кудрин заявил, что программы развития сельского хозяйства, транспортной системы, атомного машиностроительного комплекса являются самыми успешными из осуществляемых в России госпрограмм.

Экономика Алексей Кудрин Счетная палата РФ
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