Bloomberg: Европейские страны начали тратить запасы газа на зиму

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Сохранение поставок природного газа из России вынудило европейские страны использовать запасы, которые были созданы для потребления в пик предстоящего зимнего сезона, сообщает в пятницу, 17 июня, информационное агентство Bloomberg.

Снижение поставок коснулось Австрии, Германии, Италии и Франции. Это связано с решением российской компании «Газпром» приостановить работу газовых турбин Siemens из-за проблем с их ремонтом.

Запасы в подземных газохранилищах Европы сократились впервые с середины апреля текущего года. По последней информации, резервы сократились на один процентный пункт, хотя обычно в летний период голубое топливо только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона.

По пессимистичным прогнозам, в случае полной остановки «Северного потока» европейским странам к началу отопительного сезона не удастся достичь уровня запасов газа, установленного Евросоюзом. В таком случае запасы топлива будут исчерпаны уже к январю, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа во Францию.