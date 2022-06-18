Лобода ответила на данные о получении гонорара за свою позицию касательно спецоперации РФ

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Растерявшая поклонников на территории России исполнительница Светлана Лобода в пятницу, 17 июня, ответила журналисту Георгию Иващенко на обвинения в получении внушительного гонорара за критику России и осуждение специальной военной операции РФ на Украине.

— Да будет вам известно: родина и семья не продаются! — написала украинская артистка в социальных сетях.

Ранее Иващенко заявил, что ряд украинских знаменитостей, включая Лободу и Макса Барских, по договоренности с западными политиками получили огромные деньги, исчисляемые миллиардами долларов, за отказ поддержать действия Москвы. Полученных денег, по словам журналиста, артистам должно хватить на всю оставшуюся жизнь, пишет Центральная служба новостей.

В конце апреля, несмотря на позицию Лободы относительно спецоперации на Украине, появилась информация о грядущих концертах артистки на территории России. По неподтвержденным данным, информация о концерте во Владивостоке появилась на концертных афишах и в Сети. Согласно публикациям, певица должна выступить уже в среду, 22 июня.