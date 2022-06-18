Психологи предупредили о влиянии шумных соседей на психику

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Чрезмерно шумные соседи являются источником серьезного стресса, провоцируют повышенную усталость, нарушение сна и раздражительность, а также способны стать триггером для развития депрессии и появления панических атак, рассказали в субботу, 18 июня, психологи.

Специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина рассказала, что человеку нужно находиться в тишине хотя бы один час в день и заботиться о своем сне, чтобы сохранять адекватное состояние.

Постоянные чрезмерные (более 70 децибелов) шумовые нагрузки могут в конечном результате провоцировать серьезные заболевания психики, становясь первым шагом для развития депрессии, невроза или начала панических атак, добавила ее коллега, психолог-консультант Мария Радченко.

Перманентный стресс в итоге может приводить к проблемам с иммунной системой, являясь одной из причин развития аутоиммунных и онкологических заболеваний, добавила специалист в интервью РИА Новости.

В минувший четверг, 16 июня, психологи назвали важные сигналы, которые говорят о том, что человеку пора менять работу.