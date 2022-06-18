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Ярушин раскритиковал своих покинувших Россию коллег

Егор Провоторов
Общество
Ярушин раскритиковал своих покинувших Россию коллег
Фото из личного архива Станислава Ярушина

Известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин, прославившийся благодаря комедийному ситкому «Универ», отреагировал на критику действий российских властей со стороны знаменитостей, покинувших страну.

Артист не любит обсуждать коллег, перебравшихся за рубеж. В интервью изданию «Народные новости» он заметил, что считает себя патриотом, поэтому не может понять решение некоторых коллег. Он нецензурно выругался в их адрес.

— Есть ***артисты, которые уехали куда-то и оттуда поливают нашу страну грязью, — заметил артист на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

После начала специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине многие артисты поддержали помощь республикам Донбасса. Одновременно с этим покинувшие страну музыканты, актеры и блогеры раскритиковали спецоперацию.

Российский музыкальный критик Александр Фадеев в минувшую среду, 15 июня, перечислил новый список отечественных звезд, покинувших страну. Ранее на просторах Сети появился портал «Предатели», который был создан сотрудниками Комитета защиты национальных интересов России.

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