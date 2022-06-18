Гай Ричи будет режиссером киноадаптации «Геркулеса» от Disney

Кадр из фильма «Джентльмены» (2020 год)

Культовый британский режиссер Гай Ричи станет постановщиком нового фильма кинокомпании Disney. Специалист будет заниматься разработкой киноверсии мультфильма «Геркулес», сообщили в пятницу, 17 июня, голливудские издания Deadline и Variety.

Работой над новой кинокартиной займется продакшен-компания AGBO братьев Джо и Энтони Руссо, выпустившая блокбастер по комиксам Marvel «Мстители: Финал». Первый вариант сценария «Геркулеса» написал Дэйв Каллахэм, также работавший над фильмами Marvel, его текст будет дорабатываться другими авторами, которых сейчас ищут рекрутеры AGBO.

Всем вышеуказанным специалистам предстоит адаптировать оригинальный мультфильм 1997 года выпуска, режиссерами которого выступали Джон Маскер и Рон Клементс. Анимационный проект представлял собой мюзикл, саундтреки к нему написал Алан Менкен, работавший также над «Красавицей и чудовищем», «Русалочкой» и «Покахонтас», пишет «Афиша Daily».

До этого Гай Ричи уже занимался адаптацией другого мультфильма Disney — «Алладин». Проект имел кассовый успех в мировом прокате.

В середине марта появилась информация, что британский режиссер планирует снять сериал по «Джентльменам» для Netflix.