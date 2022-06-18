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Сериал «Елизавета» стартует 18 июня на российской медиаплатформе

Араз Салехов
Общество
Сериал «Елизавета» стартует 18 июня на российской медиаплатформе
Фото: freepik.com

В субботу, 18 июня, начнется премьера 12-серийной исторической драмы «Елизавета». В предоставленной киноленте можно будет узнать об истории вхождения на трон юной Елизаветы, дочери Петра I.

— К запуску кампании «Смотрим летом» мы полностью обновили приложение и веб-версию платформы, постаравшись сделать их максимально удобными для наших пользователей в России и за ее пределами. Ну и смотрим летом двести премьерных часов, начиная с долгожданной «Елизаветы» — для всех, бесплатно и без регистрации. Осенний пакет премьер уже формируется, — рассказал заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

При этом в рамках контентной кампании «Смотрим летом» зрителей ждет еще 15 премьерных сериалов разных жанров.

Помимо этого, советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил о планах снять большой сериал о своем выдающимся прапрадеде Льве Толстом. По его словам, в настоящее время он собирает силы для проекта. Он отметил, что хотел бы через биографию Толстого показать историю России.

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