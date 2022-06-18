Андрей Бочкарев рассказал о монтаже каркаса кровли метромоста на перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, река Ликова Карта всех событий

Специалисты сумели смонтировать порядка трети металлических элементов каркаса кровли метромоста через реку Ликова на перегоне между строящимися станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии метро. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На Солнцевском радиусе продолжается монтаж каркаса кровли метромоста, кроме того, выполнена укладка щебня для устройства верхнего строения его пути. В ближайшее время начнется укладка шпал и рельсов. Готовность моста можно оценить примерно на 80 процентов, — отметил он.

При этом заммэра напомнил, что 60-метровый метромост у станции «Пыхтино» станет двенадцатым метромостом Москвы и вторым по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь добавил, что проходка тоннелей участка продления Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» выполнена на 70 процентов.

— Пройдены оба однопутных тоннеля от «Рассказовки» до «Пыхтино», шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Роза» недавно завершил проходку левого перегонного тоннеля между «Пыхтино» и «Внуково», а ТПМК «Наталья» прошел почти половину соседнего правого перегона, — подытожил он.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что специалисты ведут подготовку к монтажу пролетных строений моста через Москву-реку на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. По его словам, на данный момент идут работы по подготовке к опусканию на опорные части металлоконструкций пролетных строений моста, а также по устройству подпорных стен, опор правобережной эстакады.