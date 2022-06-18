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Автомобиль перевернулся в результате ДТП в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 22/14 Карта всех событий

ДТП с участием двух автомобилей произошло в районе дома 22/14 на Смоленском бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 18 июня.

— На месте работают оперативные службы города. Движение не затруднено, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что в ходе столкновения одна из машин перевернулась и выехала на тротуар, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 100-го километра МКАД. Авария произошла на внутренней стороне дороги в районе нацпарка «Лосиный Остров».

На месте на момент ДТП работали оперативные службы города. Были заняты две полосы из пяти, а водителям рекомендовали объезжать этот участок дороги.

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