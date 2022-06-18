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Трамваи двух маршрутов задерживаются на востоке Москвы

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Трамваи двух маршрутов задерживаются на востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Трамваи маршрутов № 36 и 37+46 задерживаются на Зеленом проспекте. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержка произошла в районе остановки «Зеленый проспект, 65», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Позднее стало известно, что движение трамваев на данном участке восстановили.

До этого стало известно, что между станцией метро «Красносельская» и Лефортовским мостом 18 и 19 июня не будут ходить трамваи.

Отмечается, что маршруты № 37 и 46 объединят в единый № 37+46. Трамваи будут идти от Курского вокзала до Новогиреева через Волочаевскую и Красноказарменную улицы.

Также известно, что ряд улиц перекроют в Москве 18 июня с 20:00 из-за мероприятия на большой спортивной арене (БСА) «Лужники».

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Трамваи
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