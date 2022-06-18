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Вход в Музей Победы в День памяти и скорби сделают бесплатным

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Город
Вход в Музей Победы в День памяти и скорби сделают бесплатным
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Вход в Музей Победы в День памяти и скорби, который отмечается 22 июня, будет бесплатным. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В стенах музея пройдет мемориальная акция «Свеча Памяти», которая стартует в полночь. В течение дня в зале Памяти и Скорби желающие смогут почтить подвиг советских воинов, возложив цветы и поставив свечку за отдавших свои жизни в боях за Родину, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключения составят лишь экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». При этом в зале Славы гости смогут увидеть светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе», где они узнают факты о Великой Отечественной войне.

Кроме того, в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы покажут фильмы о войне и проведут творческие встречи с их создателями. Так, в зале «Конев» в 16:30 состоится показ документального фильма «Бессмертный полк в Москве».

После этого зрителям расскажут о фильме и способах съемки на кинопленку, а также познакомят с работой фронтовых операторов. Присоединиться к кинопоказам могут все желающие по предварительной регистрации на сайте кинотеатра.

Также в честь Дня памяти и скорби в столице пройдут две знаковые акции — «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду.

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