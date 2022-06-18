Собянин рассказал о выездных площадках для регистрации брака в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Благодаря проекту «Новые адреса счастья» в городе с каждым годом появляется все больше выездных площадок для регистрации брака. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За три года его существования необычные места для своего торжества выбрали уже больше 27 тысяч пар, а количество локаций увеличилось в 1,5 раза, — сказал глава города.

1/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 2/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 3/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин 4/4 Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, пары могут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах Москвы. Для тех, кто любит незабываемый вид, подойдут башни «Москвы-Сити», а романтикам по душе придутся Московская канатная дорога и «Москвариум».

Поклонники футбола могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники». В 2021 году в список вошли еще пять локаций — павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская», а в этом году горожане могут провести регистрацию брака на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что около тысячи пар планируют заключить брак в Москве в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.