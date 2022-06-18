ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Собянин рассказал о выездных площадках для регистрации брака в Москве

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о выездных площадках для регистрации брака в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Благодаря проекту «Новые адреса счастья» в городе с каждым годом появляется все больше выездных площадок для регистрации брака. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За три года его существования необычные места для своего торжества выбрали уже больше 27 тысяч пар, а количество локаций увеличилось в 1,5 раза, — сказал глава города.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
1/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
4/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Так, пары могут зарегистрировать брак в исторических особняках и усадьбах Москвы. Для тех, кто любит незабываемый вид, подойдут башни «Москвы-Сити», а романтикам по душе придутся Московская канатная дорога и «Москвариум».

Поклонники футбола могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники». В 2021 году в список вошли еще пять локаций — павильон «Космос» на ВДНХ, Северный речной вокзал и станция метро «Маяковская», а в этом году горожане могут провести регистрацию брака на речных трамвайчиках во время прогулки по Москве-реке, написал Собянин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что около тысячи пар планируют заключить брак в Москве в День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Москва Свадьбы Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте