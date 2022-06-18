Минобороны сообщило о ликвидации четырех взводов ВСУ с гаубицами М777

Фото: Минобороны РФ

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, как уточнил он, были уничтожены четыре взвода РСЗО «Град», а всего Россия поразила 12 огневых позиций ВСУ. Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

РСЗО «Град» базировались около Авдеевки, а также около поселков Керамик и Желанное. При этом ракетами были уничтожены топливные мощности в Кременчуге и Лисичанске.

Российская артиллерия ликвидировала 310 националистов, 10 танков и других бронемашин, три установки РСЗО «Град», а также девять орудий полевой артиллерии и 14 спецавтомобилей, передает слова Конашенкова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская армия уничтожила штаб батальона «Азов» рядом с поселком Песочин под Харьковом с помощью ракет высокой точности. Кроме того, вооруженные силы России ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения рядом с поселками Спорное и Выемка в ДНР.