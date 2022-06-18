ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Минобороны сообщило о ликвидации четырех взводов ВСУ с гаубицами М777

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о ликвидации четырех взводов ВСУ с гаубицами М777
Фото: Минобороны РФ

Российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, как уточнил он, были уничтожены четыре взвода РСЗО «Град», а всего Россия поразила 12 огневых позиций ВСУ. Техника американского производства находилась у населенных пунктов Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

РСЗО «Град» базировались около Авдеевки, а также около поселков Керамик и Желанное. При этом ракетами были уничтожены топливные мощности в Кременчуге и Лисичанске.

Российская артиллерия ликвидировала 310 националистов, 10 танков и других бронемашин, три установки РСЗО «Град», а также девять орудий полевой артиллерии и 14 спецавтомобилей, передает слова Конашенкова РИА Новости.

До этого сообщалось, что российская армия уничтожила штаб батальона «Азов» рядом с поселком Песочин под Харьковом с помощью ракет высокой точности. Кроме того, вооруженные силы России ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения рядом с поселками Спорное и Выемка в ДНР.

Украина Игорь Конашенков Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте