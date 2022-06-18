Горожанам рассказали о программе Московской недели моды на ВДНХ

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

ВДНХ станет одной из площадок Московской недели моды, которая пройдет с 21 по 26 июня. Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Свои коллекции представят 84 дизайнера из разных городов России. Так, 21 июня в 20:30 откроет показ бренд Chapurin, а сопровождать его будет пианист Риад Маммадов вместе со своим ансамблем.

С 22 по 26 июня показы будут начинаться каждый час с 15:30 до 21:30. Гости ВДНХ смогут увидеть коллекции брендов Aleksandr Nevskiy Designer и Denis Detalov из Санкт-Петербурга, Arkhipova.Moscow из Москвы, Grusha.Brand из Уфы, Paseshnic из Челябинска, а также Paulain из Хабаровска 23 июня.

Завершат программу коллективный показ и концерт певицы Сюзанны. При этом 24 июня на индивидуальных показах Москву представят Mila Anderst, Lenalanko, Fiori Dress Code, Челябинск — Irina_Kotmi, Нижний Новгород — Nelly Kruk, а Казань — Craft Linen. В последний день фестиваля у фонтана «Дружба народов» пройдут показы Parle из Нижнего Новгорода, Masha Varlamova из Екатеринбурга, Skvo из Орла, Galina Podzolko и Volegov из Москвы, а также SaiJamin из Нальчика.

Завершится программа коллективным показом под выступление группы Pompeya, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что туристический сервис Russpass подготовил специальные предложения для участников Московской недели моды. Они будут доступны почти в 60 отелях и ресторанах.