ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Байден упал с велосипеда во время поездки в штате Делавэр

Лейла Алиева
В мире
Байден упал с велосипеда во время поездки в штате Делавэр
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает пул Белого дома.

На обнародованном видео заметно, как Байден подъезжает на велосипеде к встречающей его толпе, а затем падает. Главу государства сразу же окружили сотрудники Секретной службы и помогли ему встать.

Видео: Telegram / РИА Новости

Вскоре Байден заверил журналистов, что с ним все в порядке. Уточняется, что лидер зацепился ногой за педаль, когда слезал с велосипеда. Медицинская помощь после инцидента ему не потребовалась, передает ТАСС.

До этого Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео с неудачным подъемом американского лидера было опубликовано 8 июня американскими телеканалами.

Байден направлялся из Вашингтона в Лос-Анджелес, где должен был принять участие в организованном США саммите Америк. Однако, поднимаясь по трапу в самолет, он оступился и чуть не упал. Ему удалось ухватиться рукой за поручень и устоять на ногах.

Велосипеды Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте