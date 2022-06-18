Байден упал с велосипеда во время поездки в штате Делавэр

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден упал с велосипеда в городе Рехобот-Бич. Об этом в субботу, 18 июня, сообщает пул Белого дома.

На обнародованном видео заметно, как Байден подъезжает на велосипеде к встречающей его толпе, а затем падает. Главу государства сразу же окружили сотрудники Секретной службы и помогли ему встать.

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Вскоре Байден заверил журналистов, что с ним все в порядке. Уточняется, что лидер зацепился ногой за педаль, когда слезал с велосипеда. Медицинская помощь после инцидента ему не потребовалась, передает ТАСС.

До этого Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. Видео с неудачным подъемом американского лидера было опубликовано 8 июня американскими телеканалами.

Байден направлялся из Вашингтона в Лос-Анджелес, где должен был принять участие в организованном США саммите Америк. Однако, поднимаясь по трапу в самолет, он оступился и чуть не упал. Ему удалось ухватиться рукой за поручень и устоять на ногах.