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Москвич умер во время занятий на беговой дорожке в фитнес-клубе

Лейла Алиева
Происшествия
Москвич умер во время занятий на беговой дорожке в фитнес-клубе
Фото: Unsplash
Россия, Москва, улица Большая Якиманка Карта всех событий

Мужчина скончался во время занятий в одном из фитнес-клубов Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ в субботу, 18 июня.

Отмечается, что москвич занимался на беговой дорожке и почувствовал себя плохо. Заметив это, сотрудники клуба вызвали скорую помощь, но, несмотря на старания врачей, мужчина умер.

Инцидент произошел в учреждении на улице Большая Якиманка. По факту произошедшего проводится проверка, передает РЕН ТВ.

До этого сообщалось, что молодой человек потерял сознание и скончался во время тренировочного поединка в фитнес-клубе на западе Москвы. Трагический случай, как уточнили в СК, произошел 15 декабря 2021 года.

Очевидцы вызвали скорую, но спасти молодого человека не удалось. Предварительно, смерть молодого человека наступила в результате острой сердечной недостаточности, вызванной хроническим заболеванием.

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