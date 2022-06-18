Автоэксперт Баканов назвал лучшее крепление и место для смартфона в машине

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Оптимальным вариантом расположения смартфона в автомобиле будет ветровое стекло, однако важно выбрать качественное крепление. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

— Основной вид держателей сейчас — обычные защелки, которые вы сжимаете, и они держат ваш смартфон. Если на держателе есть присоска к самому смартфону, то это сомнительная вещь. Магнитное крепление хорошо держит — неплохая вещь, — рассказал эксперт.

Надежность крепления к стеклу или другому предмету интерьера — самый важный момент, на который нужно обратить внимание при его покупке, подчеркнул Баканов. Зимой при перепадах температуры ненадежные присоски могут просто падать со стекла.

Оптимальное расположение держателя для смартфона — ветровое стекло, уверен Баканов.

— Идеально все-таки крепить на лобовое стекло — смартфон всегда будет примерно в спектре обзора, при этом вы не подвязаны к какой-то определенной точке (как в случае, к примеру, с воздуховодом) и можете закрепить его так, что будете видеть показания того же навигатора периферическим зрением. А это уже очень удобно, — рассказал автоэксперт.

Также распространены магнитные крепления с держателем на воздуховоде, заметил эксперт. Минус такого варианта: смартфон будет перекрывать вентиляционный канал. Если система организации микроклимата в машине недостаточно оптимальна, то возможно более интенсивное запотевание стекол зимой и нехватка холодного воздуха в летнюю жару, предупредил собеседник «ВМ».

Для смартфона такой способ крепления также может быть вреден, заметил специалист.

— Современные смартфоны потребляют много энергии и нагреваются. Их присутствие рядом с воздуховодом, из которого может идти теплый воздух, не несет ничего хорошего для гаджета. Мое мнение — нужна качественная, хорошая, мощная присоска на лобовое стекло, — заключил эксперт.