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Сервис оценки транспортной доступности новостроек Москвы представили на ПМЭФ

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Город
Сервис оценки транспортной доступности новостроек Москвы представили на ПМЭФ
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Дептранс Москвы представил в рамках ПМЭФ новый сервис для оценки транспортной доступности столичных новостроек.

— Это рейтинг жилых комплексов, который поможет узнать — далеко ли идти до метро, удобно ли добираться на автобусе, сколько ехать на личном и общественном транспорте до ЖК и есть ли рядом школа, детский сад, поликлиника, — сказал директор НИИ «МосТрансПроект» Владимир Титов.

Так, сервис покажет, удобно ли рядом парковать свой автомобиль, велосипед или самокат. Кроме того, он предоставит информацию о том, что делает застройщик по улучшению транспортной доступности ЖК.

Партнерами проекта являются сервисы «2ГИС» и «ЦИАН», которые используются для расчетов. При этом рейтинг на сайте «ЦИАН» поможет пользователям при выборе квартиры, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что Дептранс представил свои проекты на стенде правительства Москвы на ПМЭФ. Гости форума могли познакомиться с проектами столичного рельсового каркаса, обновления подвижных составов, единой билетной системы на базе карты «Тройка» и многими другими.

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