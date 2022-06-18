Минобороны: Украинские спецслужбы снимают антироссийские провокации в Николаеве

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Спецслужбы Украины снимают видеоролики о якобы разрушенных из-за обстрелов Вооруженных сил России домах в Николаеве, заявил в субботу, 18 июня, глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в постановочных видеосъемках спецслужбы задействовали более 40 актеров, каждый из которых получил по 25 долларов денежного вознаграждения за участие в подготовке антироссийских провокации.

Мизинцев в очередной раз предупредил о распространении фейковых материалов относительно специальной военной операции РФ на Украине. Российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам и гуманно относятся к мирному населению, добавил отечественный генерал. Сообщение об этом появилось на официальном канале Минобороны России в Telegram.

В минувший четверг, 16 июня, Мизинцев рассказал, что Украина инсценировала в Одессе удар по медучреждению, чтобы потом обвинить в этом Россию.