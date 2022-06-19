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В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали об экоцентре «Скворечник»

Егор Провоторов
Город
В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали об экоцентре «Скворечник»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Южное Карта всех событий

Официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному на юге столичного региона в районе Орехово-Борисово Южное.

По информации представителей комплекса, на территории центра проводятся лекции, викторины, мастер-классы, игры и кружки, посвященные экологической тематике.

Так, к примеру, в кружке «Клуб путешественников» участников знакомят с природой и особенностями туристических маршрутов, рассказывают о правилах поведениях в ходе турпоходов и волонтерской деятельности.

Дети также смогут проявить фантазию в одной из творческих мастерских «Скворечника» и научиться правильно утилизировать отходы в ходе дидактической игры «Знаем, умеем, практикуем», сообщает пресс-служба комплекса на своем канале в Telegram.

В начале июня столичные экологи рассказали о своей работе с экосистемами водоемов в Москве. В столичном регионе за состоянием экосистем водоемов следят специалисты мосводостока, которые поделились информацией о своей деятельности.

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