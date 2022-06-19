ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Мария Шукшина напомнила о последних словах Михаила Задорнова

Егор Провоторов
Общество
Мария Шукшина напомнила о последних словах Михаила Задорнова
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина в субботу, 18 июня, напомнила о последних наставлениях сатирика Михаила Задорнова, которые он дал в одном из интервью незадолго до смерти.

Артистка вспомнила, как юморист наставлял молодежь и учил молодых людей и девушек отличать правду от пропаганды. Непродолжительный отрывок из его речи актриса разместила на своем канале в Telegram.

Задорнов тогда выразил мнение, что западное общество не может понять россиян умом, поскольку «сердечность нельзя оцифровать». Шукшина посоветовала своим подписчикам посмотреть это интервью полностью, поскольку в нем сатирик повествует о ценности трудового человека, о телешоу и о либералах, не имеющих собственного мнения.

В начале июня Шукшина, которая в последнее время резко критикует коллег, несогласных с политикой России, призвала граждан страны жаловаться на таких артистов в правоохранительные органы, тем самым помогая российским властям выявлять новых иностранных агентов.

Шоу-бизнес Михаил Задорнов Мария Шукшина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте