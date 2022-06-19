Мария Шукшина напомнила о последних словах Михаила Задорнова

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина в субботу, 18 июня, напомнила о последних наставлениях сатирика Михаила Задорнова, которые он дал в одном из интервью незадолго до смерти.

Артистка вспомнила, как юморист наставлял молодежь и учил молодых людей и девушек отличать правду от пропаганды. Непродолжительный отрывок из его речи актриса разместила на своем канале в Telegram.

Задорнов тогда выразил мнение, что западное общество не может понять россиян умом, поскольку «сердечность нельзя оцифровать». Шукшина посоветовала своим подписчикам посмотреть это интервью полностью, поскольку в нем сатирик повествует о ценности трудового человека, о телешоу и о либералах, не имеющих собственного мнения.

В начале июня Шукшина, которая в последнее время резко критикует коллег, несогласных с политикой России, призвала граждан страны жаловаться на таких артистов в правоохранительные органы, тем самым помогая российским властям выявлять новых иностранных агентов.