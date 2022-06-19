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Синоптики рассказали о теплой погоде в столице 19 июня

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о теплой погоде в столице 19 июня
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 19 июня, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Погода в столичном регионе вполне комфортна. Метеопараметры — в пределах, характерных для июня, нет ощущения термического дискомфорта. Содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем сохранится благоприятный кислородный режим, — сообщили синоптики.

Накануне главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать жителям города в июле. По словам специалиста, второй месяц лета в городе на Неве вряд ли станет самым теплым. Вероятны холодные температурные аномалии.

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