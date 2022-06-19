Канделаки посмеялась над образом Киркорова на ПМЭФ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Известная телеведущая и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки посмеялась над нарядом поп-исполнителя Филиппа Киркорова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Функционер была одним из спикеров мероприятия. По его окончании в субботу, 18 июня, она обсудила наряды гостей и участников форума на своем канале в Telegram. Канделаки разместила у себя опрос другого канала о нарядах участников ПМЭФ-2022.

Под раздачу попал и известный музыкант. Киркоров посетил конгресс в классических брюках, белом пиджаке с интересным орнаментом и туфлях от Dolce & Gabanna, которые еще не поступили в продажу.

— Девочки, тут спорить нечего. Киркоров победил нас всех, несмотря на результаты опроса, — написала экс-генпродюсер телеканала Матч ТВ.

Накануне известный российский музыкант Юрий Лоза заявил, что присутствие Филиппа Киркорова на ПМЭФ — бесполезная акция, поскольку этот артист ничего не смыслит в предпринимательской и экономической сферах.