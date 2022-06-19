ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Канделаки посмеялась над образом Киркорова на ПМЭФ

Егор Провоторов
Общество
Канделаки посмеялась над образом Киркорова на ПМЭФ
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Известная телеведущая и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки посмеялась над нарядом поп-исполнителя Филиппа Киркорова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Функционер была одним из спикеров мероприятия. По его окончании в субботу, 18 июня, она обсудила наряды гостей и участников форума на своем канале в Telegram. Канделаки разместила у себя опрос другого канала о нарядах участников ПМЭФ-2022.

Под раздачу попал и известный музыкант. Киркоров посетил конгресс в классических брюках, белом пиджаке с интересным орнаментом и туфлях от Dolce & Gabanna, которые еще не поступили в продажу.

— Девочки, тут спорить нечего. Киркоров победил нас всех, несмотря на результаты опроса, — написала экс-генпродюсер телеканала Матч ТВ.

Накануне известный российский музыкант Юрий Лоза заявил, что присутствие Филиппа Киркорова на ПМЭФ — бесполезная акция, поскольку этот артист ничего не смыслит в предпринимательской и экономической сферах.

Филипп Киркоров Тина Канделаки ПМЭФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте