Схема движения изменится в районе Новопеределкинской улицы 20 июня

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Схема движения транспорта изменится в районе Новопеределкинской улицы на западе Москвы с 20 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года в связи со строительством инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 19 июня.

— С 20 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года введут ограничения на пересечении дублера Боровского шоссе и Новопеределкинской улицы. Кроме того, с 21 июня 2022 года до 28 февраля 2023 года будет ограничено движение в районе дома 11а и дома 15 на Новопеределкинской улице, — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы призвали автолюбителей быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В связи с проведением ремонтных работ на юге столицы с 11 июня поменялось движение трамваев по выходным дням. Так, отменяется движение трамваев № 47 и 49, а маршруты № 3 и 38 (метро «Чертановская» — Черемушки), 16 и 39 (Чертаново Южное — метро «Университет») будут объединены. Вместо трамваев москвичи могут воспользоваться автобусом № 049, а также автобусом № дп91. При этом, чтобы доехать от «Пролетарской» до «Чистых прудов», можно воспользоваться трамвайным маршрутом А.