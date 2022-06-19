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Собянин поздравил врачей Москвы с профессиональным праздником

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Собянин поздравил врачей Москвы с профессиональным праздником
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 19 июня, в День медицинского работника поздравил столичных врачей с профессиональным праздником.

— Поздравляю всех медиков с профессиональным праздником! Спасибо за ваш профессионализм и заботу о здоровье москвичей! Со своей стороны мы будем и дальше в приоритетном порядке развивать столичное здравоохранение, строить и обновлять больницы и поликлиники, оснащать их самым современным оборудованием, — написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого москвичам рассказали, как работает столичная скорая помощь. Путь скорой начинается со звонка. Жителям города нужно звонить по номеру 103. Среднее время ответа диспетчера — две секунды. После проведения опроса диспетчер фиксирует информацию в специальной системе. Данные анализирует искусственный интеллект, который определяет экстренность вызова и передает решение на подстанцию.

На вызов выезжает ближайшая бригада скорой. В сложных ситуациях медики могут обратиться в центр критических состояний, где консультанты дадут рекомендации по лечению тяжелобольных.

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