Microsoft запретила российским пользователям устанавливать Windows 10 и 11

Фото: Twitter/Windows

При попытке установить Windows 10 и 11 с официального сайта американской компании Microsoft система выдает ошибку. Об этом стало известно в воскресенье, 19 июня.

— Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки «Майкрософт», — говорится в сообщении пользователям, которые попытались установить Windows 11 (ISO).

При попытке скачивания Windows 10 появляется другое сообщение: «404 — File or Directory not found».

Компания Microsoft никаких заявлений по данному факту не делала.

15 июня Microsoft прекратила поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 — последней основной его версии. При этом некоторые версии операционной системы Windows подобная мера не затронет. Решение о прекращении основной поддержки программы было принято корпорацией в конце мая.

Компания объяснила такое решение «устареванием» браузера — основные его функции перешли к запущенному в 2015 году Microsoft Edge, который обеспечивает поддержку устаревших и современных веб-сайтов и приложений.