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Онколог рассказал о «булькающем» звуке, который сигнализирует о смертельной болезни

Антон Махов
Общество
Онколог рассказал о «булькающем» звуке, который сигнализирует о смертельной болезни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Булькающий» звук в кишечнике может сигнализировать о раке толстой кишки. Об этом заявил онколог Андрей Воробьев.

— Если ваше урчание в животе сопровождается следующими симптомами, вам следует немедленно обратиться к врачу. Также симптомами являются кровь в стуле, избыток газов, тошнота, рвота, изжога и непреднамеренная потеря веса — как предупреждающие признаки рака толстой кишки, — сказал эксперт.

Специалист пояснил, что подобные шумы обычно возникают от голода. По его словам, беспокоиться стоит, если они сопровождаются вздутием живота, болями, диареей или запорами.

Воробьев рассказал, что рак толстой кишки возникает, когда злокачественные клетки в кишечнике приобретают способность пролиферировать и размножаться. Итогом этого является образование опухолей, которые могут продолжать увеличиваться в размерах и проникать в соседние ткани.

Изменения в работе кишечника — одно из первых физических проявлений болезни, пояснил врач. Пациенты при этом часто жалуются на ректальное кровотечение или кровь в стуле, передает «МедикФорум».

До этого врач-онколог Иван Карасев рассказал о влиянии негативных эмоций на онкологию. По словам медика, науке до сих пор неизвестна истинная причина рака, однако многие исследования указывают на взаимосвязь появления болезни и негативных эмоций человека.

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