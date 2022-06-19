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Соседов предрек возвращение Пугачевой в Россию без Галкина

Антон Махов
Общество
Соседов предрек возвращение Пугачевой в Россию без Галкина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музыкальный критик Сергей Соседов предрек возвращение певицы Аллы Пугачевой в Россию без своего мужа, шоумена и ведущего Максима Галкина.

— Она приедет, я в этом абсолютно убежден. Не знаю, приедет ли Галкин, а она, думаю, — осенью. Но точно не останется там, — сказал критик.

Он предположил, что, в отличие от Пугачевой, Галкин активно шутит в адрес россиян и критикует действия Москвы. Кроме того, он не считает, что Примадонна «сбежала» за границу. Артистка и до этого регулярно приезжала в Израиль, чтобы поправить здоровье, передает Пятый канал.

До этого телеведущий Дмитрий Киселев напомнил Галкину о заработках из государственного бюджета России. В эфире телеканала «Россия 1» журналист не согласился с утверждением артиста, что он якобы никогда ничего не получал от государства.

Киселев считает, что Галкин из известного и уважаемого человека превращается в «марионетку Запада». Гастрольное турне по Израилю, планы давать концерты в других государствах, громкие высказывания — все это выглядит как компенсация для «беглого монаха, ругающего свой монастырь», заключил он.

Алла Пугачева Максим Галкин Сергей Соседов
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