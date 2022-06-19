Второй тур парламентских выборов завершился во Франции

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании по итогам второго тура выборов. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщило издание Le Monde.

Помимо фракции «Возрождение», в коалицию входят центристская партия «Демократическое движение», а также правоцентристские фракции «Горизонты» и «Действовать». Объединению в нацсобрании, как уточняется, достанутся 205 из 235 мандатов.

Таким образом, оно получит простое большинство. Второе место на выборах занял «Новый народный экологический и социальный союз», третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», передает РИА Новости.

До этого Макрон заявлял, что не исключает возможности своего визита в Москву. По его словам, для этого нужны предварительные условия и сигналы со стороны президента России Владимира Путина.

Кроме того, Макрон рассказал, что Франция и Германия не будут принимать участие вместо Украины в переговорах с Россией. Он подчеркнул, что когда настанет время разрешения конфликта, то Киев должен будет сам определять модальность переговоров с Москвой.