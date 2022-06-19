Подростка-зацепера обнаружили на крыше электрички в Москве

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Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Ростокино Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, вечером 19 июня пассажиры поезда Щелково — Москва сообщили машинисту о хлопке на крыше. В ходе осмотра поезда на станции «Ростокино» был обнаружен 12-летний мальчик с признаками электротравмы. В настоящее время его доставили в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого на участке Северной железной дороги погиб малолетний ребенок. Уточняется, что он пытался перейти железнодорожные пути на 600-м километре перегона станций Нея — Брантовка, однако мальчика сбил проходящий грузовой поезд.