ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Подростка-зацепера обнаружили на крыше электрички в Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Подростка-зацепера обнаружили на крыше электрички в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Ярославское направление Московской железной дороги, платформа Ростокино Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования подростка на железной дороге на северо-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, вечером 19 июня пассажиры поезда Щелково — Москва сообщили машинисту о хлопке на крыше. В ходе осмотра поезда на станции «Ростокино» был обнаружен 12-летний мальчик с признаками электротравмы. В настоящее время его доставили в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

До этого на участке Северной железной дороги погиб малолетний ребенок. Уточняется, что он пытался перейти железнодорожные пути на 600-м километре перегона станций Нея — Брантовка, однако мальчика сбил проходящий грузовой поезд.

подростки Поезда Район Ростокино
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте