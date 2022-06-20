Новые правила работы судебных приставов в России вступят в силу с 20 июня

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России с 20 июня вступают в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил «Коммерсантъ».

Теперь ФССП сможет возбуждать исполнительное производство без участия пристава с помощью специальной информационной системы. Кроме того приставы получат возможность более оперативно запрашивать данные о неплательщике, в том числе, номера телефонов у операторов связи.

При этом ФССП будет автоматически снимать запрет на выезд должника за границу. До этого требовался отдельный сотрудник ведомства. Новое правило ускорит процедуру получения сведений пограничной службой.

Согласно нововведениям, учреждение, которое приняло у гражданина оплату долга, в течение одного часа должно передать информацию в Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). Сейчас на это отведен один день, а в случае поступления денег после 21:00 — на следующий. Данное правило вступит в силу 17 декабря, пишет издание.

До этого в Госдуме заявили, что система образования нуждается в модернизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильнее — создать собственную национальную эффективную систему высшего образования