Птенцы редких белоплечих орланов вылупились в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупились птенцы редких белоплечих орланов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичный зоосад занимается сохранением редкого вида с начала 1980-х годов. Мы — держатели международной племенной книги белоплечих орланов, то есть являемся мировым центром мониторинга резервной популяции этих птиц в неволе, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пара белоплечих орланов отложила яйца в первой половине марта. В июне стало известно, что их птенцы вылупились. Сотрудники зоопарка узнали об этом по характерному писку из гнезда. После этого малышей окольцевали. Пол птенцов пока неизвестен. Он будет определен осенью во время плановой диспансеризации, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 июня сообщалось, что в Московском зоопарке вылупились птенцы черношейных лебедей. Сейчас посмотреть на них можно в павильоне «Птицы и бабочки», а в середине лета они вместе с родителями перейдут в уличный вольер.