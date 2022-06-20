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Собянин рассказал об открытии Московской недели моды

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал об открытии Московской недели моды
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
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В городе 20 июня стартовала Московская неделя моды. Организаторы получили почти 900 заявок из 79 городов России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Для Москвы мода — это огромная индустрия, в которой занято около 40 тысяч жителей города. В прошлом году они произвели продукции на 174 миллиарда рублей. Кроме того, Москва — крупнейший рынок обуви и одежды, на который приходится 30 процентов всех российских продаж. А в Глобальном рейтинге модных городов российская столица значится в десятке лучших, — сказал он.

Глава города добавил, что период пандемии нанес сильный удар по этой индустрии. По его словам, дизайнеры потеряли многие площадки для продвижения, были разрушены цепочки поставок и значительно выросли закупочные цены на ткани.

Мэр столицы отметил, что проведение Московской недели моды служит продуманной мерой поддержки российских дизайнеров. Москва предоставит площадки в лучших локациях города, что положительно скажется на работе дизайнеров.

Основной площадкой станет парк «Зарядье». Там пройдет около 70 показов от 120 дизайнеров. Также мероприятия пройдут на ВДНХ, Тверской площади, в Музее моды и других культурных учреждениях, отметил Собянин в личном блоге.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные учреждения культуры подготовили тематические программы, приуроченные к первой Московской неделе моды. Гостей ждут выставки, лекции, мастер-классы и многое другое.

Неделя моды в Москве Москва Сергей Собянин
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