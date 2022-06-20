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Онлайн-марафон «Неделя поступления» поможет столичным выпускникам

Александр Афонин
Город
Онлайн-марафон «Неделя поступления» поможет столичным выпускникам
Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

С 27 июня по 4 июля состоится бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления». С его помощью выпускники 9-х и 11-х классов правильно выберут вуз или колледж с учетом результатов экзаменов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для участников марафона подготовили онлайн-вебинары, экскурсии по ведущим вузам и колледжам, а также встречи с представителями приемной комиссии. Эксперты образовательного сервиса «Учеба.ру» расскажут о критериях выбора дальнейшего места обучения и эффективной стратегии поступления.

Для участия необходима предварительная регистрация на портале марафона. Там школьники получат индивидуальную подборку учебных заведений. Отмечается, что все занятия пройдут онлайн, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные школьники и их родители получают результаты государственной аттестации итогов на портале mos.ru в разделе «Результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итогов сочинения (изложений), итогового собеседования по русскому языку». Результаты появятся на площадке не позже 13 июля.

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