Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

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В мае этого года Китайская Народная Республика (КНР) увеличила объем закупаемой нефти в России примерно на четверть по сравнению с апрелем, обновив месячный рекорд по поставкам. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

— Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков, — говорится в сообщении.

Майские поставки, как уточняется, держатся на отметке 8,42 миллиона тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в сутки. При этом в апреле этот показатель находился на уровне 1,59 миллиона баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию по итогам мая. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали ежедневно около 819 тысяч баррелей российского сырья. Майский показатель стал самым высоким за все месяцы.

Кроме того, премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может начать новые закупки нефти у России. Премьер отметил, что на данный момент в Шри-Ланке происходит топливный кризис. По его словам, страна нуждается в сырье.