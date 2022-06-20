Участница проекта «Московское долголетие» посоревновалась с внучкой за количество наград

Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

В столице идет летний сезон проекта «Московское долголетие». Москвичи старшего возраста могут позаниматься спортом в 18 парках города.

По словам участницы проекта Ирины Алексеевны Малец, каждый ее день расписан по минутам из-за «Московского долголетия». Так, например, она занимается большим теннисом, шахматами и бильярдом.

— Мы с внучкой соревнуемся — у кого больше наград. У нас в «Московском долголетии» постоянно проходят конкурсы, спортивные соревнования. Я с радостью делюсь успехами, и она, глядя на меня, тоже стала заниматься спортом и посещать различные кружки, — рассказала женщина.

Летом 2022 года Ирина Алексеевна будет заниматься танцами, а также посещать экскурсии в рамках занятий «Пеший лекторий».

Проект «Московское долголетие» работает в трех форматах — очно в помещении, на свежем воздухе и онлайн. Участники могут выбрать наиболее удобный или совмещать несколько форматов. Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».