ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Участница проекта «Московское долголетие» посоревновалась с внучкой за количество наград

Полина Долганова

Сюжет: 

Московское долголетие
Город
Участница проекта «Московское долголетие» посоревновалась с внучкой за количество наград
Фото: Пресс-служба проекта «Московское долголетие»

В столице идет летний сезон проекта «Московское долголетие». Москвичи старшего возраста могут позаниматься спортом в 18 парках города.

По словам участницы проекта Ирины Алексеевны Малец, каждый ее день расписан по минутам из-за «Московского долголетия». Так, например, она занимается большим теннисом, шахматами и бильярдом.

— Мы с внучкой соревнуемся — у кого больше наград. У нас в «Московском долголетии» постоянно проходят конкурсы, спортивные соревнования. Я с радостью делюсь успехами, и она, глядя на меня, тоже стала заниматься спортом и посещать различные кружки, — рассказала женщина.

Летом 2022 года Ирина Алексеевна будет заниматься танцами, а также посещать экскурсии в рамках занятий «Пеший лекторий».

Проект «Московское долголетие» работает в трех форматах — очно в помещении, на свежем воздухе и онлайн. Участники могут выбрать наиболее удобный или совмещать несколько форматов. Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».

Московское долголетие Москва История
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте