Терапевт Лапа объяснила, как избежать проблем со здоровьем при резкой смене климата

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Резкое попадание в другие климатические условия (например, при авиаперелете) может спровоцировать появление ряда неприятных симптомов. Чтобы этого избежать, необходимо дать организму время на адаптацию. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Эксперт отметила, что при дальних поездках большую роль играет транспорт, который выбирает человек.

— Если это поезд, то адаптация происходит спокойно. Двое суток идет на адаптацию разных поясов, тогда человек все переносит легко. Если самолет, то это уже более быстрое передвижение. Поэтому, когда мы через три часа прилетаем в другой регион, это достаточно большой стресс для организма, сосудов, иммунной системы. Если еще и с холода в жару, как часто бывает, то это уже нагрузка сродни стрессовому состоянию всего организма, — предупредила Лапа.

Как заметила специалист, многие люди, считающие себя здоровыми, при попадании в другой климат сразу же начинают вести обычный образ жизни. Это дает большую нагрузку на сердце, человек может заболеть, даже не ощущая этого. В частности, из-за неадекватной реакции организма начнутся нарушения сна, подчеркнула терапевт.

Чтобы избежать проблем, важно соблюдать несколько простых правил, уверена врач.

— Не нужно перегружать себя, переедать, напиваться до определенных сложных состояний, когда организм не адаптирован. Есть мнение, что алкоголь расслабляет, но это, конечно, не так. Прежде всего должны адаптироваться сосуды, на это нужно минимум три дня, а так — и побольше, — пояснила специалист.

Людям, которые болеют сахарным диабетом, перенесли инфаркт или инсульт, стоит воздержаться от попадания в новые климатические условия, рекомендовала эксперт. Если невнимательно относиться к своему здоровью, высок риск повторения приступа, заключила врач.