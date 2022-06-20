Подземный переход на платформы МЦД-1 и МЦД-4 начали строить на Белорусском вокзале

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Специалисты начали работы по строительству нового подземного пешеходного перехода на платформы первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-4). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— На Белорусском вокзале началось строительство подземного пешеходного перехода, который позволит обеспечить безопасный проход на платформы МЦД-1 и будущего МЦД-4, — говорится в сообщении.

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев добавил, что в ходе работ на Белорусском вокзале будут реконструированы турникетные павильоны и три платформы длиной 276 метров. Помимо этого, специалисты оформят навесы над платформами в стилистике начала XX века.

Переход будет соединен с южным пассажирским павильоном, который возведут на внутренней площади вокзала. Общая площадь проекта составит 500 квадратных метров, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что новый пешеходный мост открылся возле станции Нижегородская Горьковского направления Московской железной дороги. Строительство перехода велось в рамках проекта МЦД-4.