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Контролеры-роллеры снова начали свою работу в Москве

Александр Афонин
Город
Контролеры-роллеры снова начали свою работу в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице снова начали свою работу контролеры-роллеры «Московского паркинга». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На улицах города снова можете увидеть контролеров-роллеров «Московского паркинга». Они помогают водителям, отвечают на вопросы о платных парковках и следят за соблюдением правил остановки и стоянки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что за день контроллеры проезжают около 50 километров. В случае нахождения нарушений они сообщают об этом в МАДИ или ГИБДД. Работа роллеров помогает сделать город безопаснее и помочь горожанам, передает дептранс.

6 июня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запустил работу столичного велопатруля. Сотрудники будут фиксировать нарушения парковки на велополосах, следить за состоянием дорожных знаков, светофоров и станций велопроката, а также сообщать об опасных ситуациях на дорогах. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что это уже четвертый запуск работы велопатруля.

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